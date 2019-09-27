شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزير الخارجية اليمني الجديد يطلق تحذير شديد اللهجة للمبعوث للاممي ويطالبة بسرعة تنفيذ هذا الشيء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر وزير الخارجية اليمنية محمد عبدالله الحضرمي من التراخي والسماح لمليشيا الحوثي بإفشال اتفاق الحديدة.

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جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، حيث جدد الحضرمي حرص الحكومة على تحقيق السلام المبني على المرجعيات.

وأضاف الحضرمي في اللقاء أن الانتقال الى أي مشاورات سياسية مرهون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم حول الحديدة.

من جانبه، أكد غريفيث التزامه بالعمل على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وحرصه على استمرار التشاور في هذا الجانب.