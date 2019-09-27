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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: رهف القنون تمتدح ولي العهد " محمد بن سلمان " وتزف بشرى سارة للنساء السعوديات

في أحدث تغريداتها علقت الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون على قرار السلطات السعودية “إسقاط الولاية” عن سفر المرأة واستصدار جواز سفر.

وقالت القنون عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: “لا أكاد أصدق أن السعودية سمحت للنساء بالسفر دون إذن، تهانينا للنساء السعوديات أنا سعيدة جدا لأجلكن”.

وأثارت تعليق رهف جدلا واسعا بين السعوديين، وهاجمها أحد النشطاء بقوله:”هذا القرار أفشل المشروع الذ هاجرتي من أجله أنتي والمنظمات الفاشلة” .