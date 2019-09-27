شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. اغتيال فنانة شهيرة قبل قليل بشكل مفاجئ .. شــاهد (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــــــاجل .. اغتيال فنانة شهيرة قبل قليل بشكل مفاجئ .. شــاهد (صورة)

تعرضت مغنية الراب الأمريكية ” يونغ ميامي ” لمحاولة إغتيال بإطلاق 14 رصاصة تجاهها من قبل مجهولين طبقا لموقع "yahoo". وحدث ذلك أثناء مغادرتها أحد استوديوهات التسجيل في مدينة ميامي الأمريكية . وطبقا لأقوال يونغ للشرطة بأن سيارة كان يستقلها مجهولين استقرت خلف سيارتها المرسيدس وبدأوا في إطلاق وابل من الرصاص نحو سيارتها . Advertisements وقالت : ” أطفأت السيارة أنوارها لذا لم أرهم ابدا .. لا أعرف من أين أتوا ارتكزت السيارة خلف سيارتي وبدأت بإطلاق النيران نحوي ” . وعلى الفور اتصلت يونج بشرطة ميامي التي استجابت سريعا وتحركت نحو موقع الحادث . ويذكر أن مغنية الراب الأمريكية لم تصب بأي أذى وهي حامل في طفلها الثاني . يونج ميامي إحدى عضوات فريق City Girls الذي تعاون مع كاردي بي ودريك في أغاني مميزة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــــــاجل .. اغتيال فنانة شهيرة قبل قليل بشكل مفاجئ .. شــاهد (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.