شكرا لقرائتكم خبر عن المغرد الشهير ”بوغانم”: مصر طلبت من قطر ”تجاهل الجزيرة للمظاهرات المطالبة برحيل السيسي”.. وهذا هو رد... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد القطري الشهير "بوغانم"، بأن جهة مصرية رفيعة المستوى، أرسلت لقطر عرضا بتجاهل قناة الجزيرة لتظاهرات يوم غد الجمعة، مقابل "تهدئة مصرية قطرية".



وغرد "بوغانم" بمنشور جديد على صفحته في موقع "تويتر" - رصده محرر "بويمن"- : "يقال والعهدة على الراوي بأن طرفا قطريا رفيع المستوى تلقى اتصالا من طرف مصري مماثل يطلب منه لف كاميرا قناة الجزيره عن مظاهرات يوم الجمعة في مصر مقابل تهدئة مصرية تجاه قطر وفتح قنوات تواصل خلف الكواليس".

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وبحسب ما نقله المغرد القطري، فإن جواب دولة قطر كان "لا نتدخل في برامج القناة".



وقال "بوغانم": "يبدو أنها رسالة لرفض الطلب بشكل محترم".