شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يظهر قبل قليل و السعودية تعلن هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت قناة روسيا اليوم خبرا عاجلا قبل قليل عن محمد علي الحوثي قال فيه إنه "لا صحة لأي تسريبات حول وقف إطلاق نار جزئي من قبل السعودية".

يأتي هذا بعد أن أفادت تقارير إعلامية غربية بأن السعودية وافقت على وقف إطلاق النار مع جماعة الحوثي في بعض مناطق اليمن.

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عاجل : الحوثي يظهر قبل قليل و السعودية تعلن هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه



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وجاءت هذه التقارير، على خلفية قرار مفاجئ للحوثيين الأسبوع الماضي وقف استهداف السعودية، بعد أيام من تبنيهم هجوم "أرامكو" في 14 سبتمبر الجاري.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الاتفاق الجديد يقضي بوقف إطلاق النار في أربع مناطق، بما فيها العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، غير أن مصادر مطلعة أكدت للصحيفة إمكانية امتداد الهدنة إلى مناطق أخرى من البلاد في حال صمودها.