شكرا لمتابعة خبر عن اعلان رسمي قبل قليل يقهر ملايين اليمنيين في الداخل والخارج ...منع دخول المنتخب اليمني للناشئيين الاراضي السعودية لتكريمهم من قبل الرئيس هادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اعلان رسمي قبل قليل يقهر ملايين اليمنيين في الداخل والخارج ...منع دخول المنتخب اليمني للناشئيين الاراضي السعودية لتكريمهم من قبل الرئيس هادي 2019/09/27 الساعة 08:42 مساءً (الخليج 365 - متابعات ) Advertisements يبدوا ان وزير الشباب والرياضه #نائف_البكري لن يستطيع الايفاء بوعده لمنتخب الناشئين بمنحهم عمره مجانيه .. إذ يرفض #احمد_العيسي رئيس إتحاد الكره اي زيارة للمنتخب للسعوديه لسبب مهم جدا .. ان تكريما من قبل رئيس الحكومة معدا لهم .



يرفض العيسي اي تكريم للناشئين من قبل رئيس الحكومة بسبب اقالة الاخير ل #حافظ_معياد الصديق المقرب للعيسي ..



طبعا لن تصدقوا ذلك وكيف تصغر عقول الرجال بهذا الشكل .. ما دخل منتخب الناشئين بإقالة معياد او بزعل العيسي من معين .. ؟!! لكن هذا ما حدث فعلا .



القصة انه بعد علم العيسي بإستعداد رئيس الحكومة لتكريم الناشئين في جده وتفاعل العديد من رجال الاعمال المغتربين لدعم اللاعبين قال العيسي " لو يحلم رئيس الوزراء ما باخليه يكرم انتصار حققته انا" .



يعتزم العيسي نقل المنتخب عبر الطيران الذي يملكه (بلقيس)من قطر الى مسقط ثم الى سيئون حتى لا يذهب الى جده .



تخيلوا الى اين وصلت الصراعات الغبية داخل الشرعية .. لم يعد هناك بلد كي يتصارعوا عليه .. لم يبقَ لهم الا مثل هذه البعاسيس ..



ان يحرموا الناشئين تكريما مؤقتا اصبح أمرا ضمن دائرة الصراع والمزايدات .. هذه هي شرعيتنا التي نرتكن اليها .. وهذا العيسي الذي يخلط بين السياسه وبين العمل كعادته في خلطه بين التجاره والعمل الرسمي والفساد وادعاء النزاهة والشرف .



مرفق

صور بعض استعدادات التكريم الذي لن يتم . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد بالصور كيف باغتت المنطقة العسكرية الثالثة ابو علي الحاكم وصعقت عبد الملك الحوثي واثارت جنون مهدي المشاط (5 صور اثارت رعب كل القيادات الحوثية) --------------------------------------------------------------------------------------------------



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