شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــــاجل: إعلان صادر للديوان الملكي السعودي قبل قليل.. شاهد ماورد فيه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن الديوان الملكي وفاة والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ السبت الموافق 29/ 1/1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وفيما يلي نص "بيان من الديوان الملكي":

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 29/ 1/1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.