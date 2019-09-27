شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. كائنات بحرية غريبة تهاجم مواطنين في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مواطنون من مدينة عدن ومصادر طبية ان مواطنين اصيبوا بسموم كائنات بحرية يُعتقد أنها قنافذ البحر ظهرت بشكل مفاجئ وسط مياه الامطار بعدن .

وقال مصدر طبي بمستشفى الجمهورية لصحيفة "عدن الغد" ان خمس حالات نقلت إلى المشفى مصابة بسموم كائنات بحرية قال المصدر انه يعتقد أنها قنافذ بحرية لكن دون تأكيد رسمي على ذلك .

وحذر المصدر الطبي الاهالي من التوغل وسط مياه الامطار .

وقام الاطباء بحقن المصابين بمضادات مضادة للسموم .