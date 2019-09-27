شكرا لبحثكم عن خبر برناج رحلات اليمنية يوم السبت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قصفت مليشيا الحوثي بصواريخ الكاتيوش قرى سكنية بمديريتي طورالباحة والقبيطة شمال غربي محافظة لحج. وقالت مصادر محلية ان مليشيا الحوثي المتمركزة بجبل جالس وسط

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