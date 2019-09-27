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برناج رحلات اليمنية يوم السبت

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يزيد بن سلمان - شبوة -   قصفت مليشيا الحوثي بصواريخ الكاتيوش قرى سكنية بمديريتي طورالباحة والقبيطة شمال غربي محافظة لحج.   وقالت مصادر محلية ان مليشيا الحوثي المتمركزة بجبل جالس وسط
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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