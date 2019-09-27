شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي يباشر شفط مياه الأمطار في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - باشرت فرق تابعة للمجلس الانتقالي شفط مياه الأمطار في العاصمة عدن.

وتفادت العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها مخاطر وتبعات إعصار هيكا الذي تحول إلى عاصفة مدارية في خليج عدن مما يعني استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح العاتية على عدة مناطق.

وقال نزار هيثم ناطق الاتتقالي ان لجنة الاغاثة في حالة طوارئ مستمرة بتوجيه من الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي ومتابعة مستمرة من اللواء أحمد سعيد بن بريك وم. عدنان الكاف وباشراف مباشر من نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالناصر الوالي، حيث تحركت الفرق العاملة باللجنة منذ الصباح الباكر لمتابعة الأضرار والبدء فعليآ بالتنسيق مع إدارة المياه والصرف الصحي وصندوق النظافة وكذا مع ادارة الكهرباء والسلطات المحلية بالمديريات لتقييم الأضرار وعمل الحلول الآنية.

زادت الأمطار إلى تكون تجمعات مائية بالشوارع الرئيسية وخاصة في مناطق إنماء ، الحسوة، الشعب، البريقة وكذا في جسر الحسوة قبل إنماء الجديدة وامام مدخل البوابة المؤدية الى المحطة الكهروحرارية والمنصورة وكورنيش ريمي وفي حوطة لحج لكنها غير معيقة للحركة وبإمكان الجميع المرور فيها وبانتظار تقييم فرق العمل ببقية المناطق .