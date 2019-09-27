شكرا لبحثكم عن خبر كاتيوشا الحوثي تقصف مناطق سكنية في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قصفت مليشيا الحوثي بصواريخ الكاتيوش قرى سكنية بمديريتي طورالباحة والقبيطة شمال غربي محافظة لحج. Advertisements وقالت مصادر محلية ان مليشيا الحوثي المتمركزة بجبل جالس وسط القبيطة اطلقت اربعة صواريخ كاتيوشا طالت منطقتي الغول وشعب بمديرية طورالباحة كما طالت منطقة الحنكه بالقبيطة. واكدت المصادر ان الصواريخ سقطت وسط قرى اهالة بالسكان متسببة بحدوث حالة من الخوف والذعر في اوساط سكان تلك المناطق، ولم ترد المصادر عن وقوع اي ضحايا اواصابة في صفوف المدنيين.

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