تعرف على أسعار الدولار والريال السعودي اليوم الجمعة في صنعاء

العملات _ ارشيفية

كتب الخليج 365-صنعاء

استقر الريال السعودي والدولار في اسعار مرتفعه امام العملة الوطنية. وبحسب مصرفيون فإن سعر العملات الاجنبية اليوم في محلات الصرافة في صنعاء هي على النحول التالي: الدولار : شراء : 602 ريال . بيع : 607 ريال . السعودي : شراء : 160 ريال. بيع : 162 ريال.



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