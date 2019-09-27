أمطار غزيرة تجتاح عدن ولحج وتغرق المنازل بالسيول الجارفة

الجمعة 27 سبتمبر 2019 امطار _ ارشيفية كتب الخليج 365-عدن هطلت امطار غزيرة اليوم الجمعة في محافظتي عدن ولحج وادت السيول الجارفة الى اغراق المنازل واتلاف ممتلكاتهم.

Advertisements وتعتبر هذه الامطار هي الاعنف منذ بدء موسم الامطار. وتسببت الأمطار الغزيرة بأضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين بمحافظتي لحج وعدن . وقال مواطنون" أن سيول الأمطار غمرت منازلهم وتسببت في تلف عدد من الأدوات المنزلية. واضافوا أن الأضرار لحقت بعدد من الأسر الفقيرة مناشدين المنظمات والجهات المختصة بسرعة اغاثتهم.

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