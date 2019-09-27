الضالع: القوات المشتركة تكسر هجوما لمليشيا الحوثي في جبهة حجر

الجمعة 27 سبتمبر 2019

العميد ركن تركي المالكي

كتب الخليج 365-الضالع

تمكنت وحدات من القوات المشتركة اليوم من كسر هجوما لمليشيا الحوثي في جبهة حجر بمحافظة الضالع.

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و أكدت مصادر عسكرية في قوات الحزام الأمني بالضالع تمكّن قوات الحزام والقوات المشتركة والمقاومة الجنوبية من إفشال هجوم واسع لميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، باتجاه مواقعهم في شمال غرب الضالع، مشيرة إلى أن الهجوم أعدت له الميليشيات بشكل كبير، وهو الثاني الذي تشنه باتجاه تلك المناطق في أقل من يومين.

وأوضحت المصادر أن القوات المشتركة تمكنت من إفشال الهجوم بعد رصد تحرك عناصر الحوثي وآلياتهم باتجاه مناطق الريبي ولكمة الدوكي، وحبيل الضبة وحبيل الشاعري والشريفة، في جبهة حجر شمال غرب الضالع، وكبدتهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وكانت الميليشيات شنت، أمس، هجومين باتجاه تلك المناطق، بهدف تحقيق اختراق يقودها إلى شمال غرب الضالع، لكنها فشلت في تحقيق أهدافها نتيجة صمود القوات المشتركة المسنودة بالتحالف العربي.