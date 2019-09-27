شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..قوات الامن وبإشراف مباشر من "السيسي" تنجح في تشتيت مشهد الاحتجاجات الحاشدة والجزيرة تبث صورا... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مصر اليوم الجمعة مظاهرات في مدن ومحافظات عدة تطالب برحيل السيسي.

وتسبب اغلاق قوات الامن المصرية للشوارع المؤدية لميدان التحرير وشن حملات اعتقال في اماكن المظاهرات في الحد من الظهور الحاشد للمطالبين بتنحي الرئيس"السيسي ".

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وبثت قناة الجزيرة مقاطع مباشرة للمظاهرات بالقاهرة وعدة مدن مصرية لكنها بدت حشود متواضعة مقارنة بالتوقعات التي رجحت خروج مسيرة مليونية في العاصمة والست المدن الكبرى الاخرى .

وتحدثت مصادر اعلامية ان عدد المعتقلين في مصر خلال الاحتجاجات الاخيرة يتجاوز ألفي شخص بينهم 74 فتاة على خلفية مظاهرات تطالب برحيل السيسي.

السيسي قال في تصريحات جديدة اليوم الجمعة رصدها مأرب برس : عندما أطلب من المصريين فسينزلون بالملايين للشارع كما حدث يوم التفويض عام 2013 وليس أقل من ذلك.