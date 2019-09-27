شاهد: ‏(صورة) جريمة جديدة ومروعة في عدن...ترتكبها قوات موالية ل عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك

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عدن - ياسمين التهامي - رتكبت ميليشات الحزام الامني الموالي لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا يقودها القيادي في المجلس الانتقالي "صالح السيد" جريمة مروعة عندما اقتحمت منزل القائد العسكري الموالي لهادي "مهران القباطي" في عدن وتقتل عمه وامراة مسنة قريبة له وتعتقل شقيقه..

تم سرقة ذهب العجوز بعد قتلها أيضا.

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