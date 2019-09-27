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‘‘مجتهد’’ يفجر قنبلة مدوية .. عن ’’الأمير محمد بن سلمان‘‘ ستهز الوطن العربي.. (تفاصيل مرعبة)

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عدن - ياسمين التهامي - ‘‘مجتهد’’ يفجر قنبلة مدوية .. عن ’’الأمير محمد بن سلمان‘‘ ستهز الوطن العربي.. (تفاصيل مرعبة)

فجر المغرد الشهير مجتهد مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن توجيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعليمات غاية في الغرابة للمقربين منه تخص الفتيات السعوديات مجهولات الأب وكذلك الهاربات من عوائلهن.

وقال “مجتهد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص، إن النظام يسعى لحيلة خبيثة  لتسهيل التفسخ في اليوم الوطني للدولة.

حيلة خبيثة لتسهيل التفسخ في اليوم الوطني
وجه ابن سلمان باستخدام فئة البنات مجهولات الأب أو الهاربات من عوائلهن، من قاطنات دور الرعاية وغيرها، وتسميتهن بأسماء قبائل وحمايل، وتهيئتهن بالمكياج والملابس غير اللائقة، وبثهن في حفلات اليوم الوطني في نشاطات اختلاط مع أمثالهن من الأولاد

— مجتهد (@mujtahidd) September 21, 2019
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مجتهد@mujtahidd

حيلة خبيثة لتسهيل التفسخ في اليوم الوطني
وجه باستخدام فئة البنات مجهولات الأب أو الهاربات من عوائلهن، من قاطنات دور الرعاية وغيرها، وتسميتهن بأسماء قبائل وحمايل، وتهيئتهن بالمكياج والملابس غير اللائقة، وبثهن في حفلات اليوم الوطني في نشاطات اختلاط مع أمثالهن من الأولاد

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وأضاف أن ابن سلمان وجه باستخدام فئة البنات مجهولات الأب أو الهاربات من عوائلهن، من قاطنات دور الرعاية وغيرها، وتسميتهن بأسماء قبائل وحمايل، وتهيئتهن بالمكياج والملابس غير اللائقة.

وأوضح المغرد الشهير أن الهدف من ذلك هو بثهن في حفلات اليوم الوطني في نشاطات اختلاط مع أمثالهن من الأولاد لتسهيل حالة التفسخ المجتمعي وضرب القيم .

 

كما كشف “مجتهد” عن وثيقة تشير إلى حجم إنفاق أمير عسير، تركي بن طلال بن عبد العزيز، على “الترفيه”، إرضاء لولي العهد محمد بن سلمان.

رغم أجواء المواجهة مع إيران، وتعاظم خطر الحوثيين، ومناداة العقلاء أن تعود السلطة لرشدها وتتوقف عن الترفيه والاحتفالات، رغم ذلك يتسابق أمراء المناطق على إرضاء ابن سلمان فيمن يبالغ أكثر في الحفلات، ويبدو أن أمير عسير هو المتقدم حتى الآن كما تؤكد الوثيقة 👇🏿https://t.co/aWFXJKz7M8

— مجتهد (@mujtahidd) September 21, 2019
" class="c8">

مجتهد@mujtahidd

رغم أجواء المواجهة مع إيران، وتعاظم خطر الحوثيين، ومناداة العقلاء أن تعود السلطة لرشدها وتتوقف عن الترفيه والاحتفالات، رغم ذلك يتسابق أمراء المناطق على إرضاء ابن سلمان فيمن يبالغ أكثر في الحفلات، ويبدو أن أمير عسير هو المتقدم حتى الآن كما تؤكد الوثيقة  Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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