الاكثر مشاهدة - اعلان امريكي جديد يكشف مصير جماعة الحوثي خلال الفترة المقبلة وعلاقتها بهذه الدولة العظمى..شاهد ما ورد فيه

شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان امريكي جديد يكشف مصير جماعة الحوثي خلال الفترة المقبلة وعلاقتها بهذه الدولة العظمى..شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر أهمية أن تتحدث بلاده مع جميع الأطراف في اليمن بمن فيهم الحوثيون الذين اعتبرهم جزءا من المشكلة والحل في الوقت ذاته.

وقال شنكر في تصريح خاص لقناة الحرة إن الحوثيين "يتلقون بشكل واضح مساعدات لوجستية وصواريخ من إيران منذ عام 2009، لذا فهم جزء كبير من المشكلة في اليمن، ولكن من الضروري ان يكونوا جزء من الحل".

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وأضاف شنكر "نحن لم نتحدث مع الحوثيين لغاية الآن، لكننا نتواصل معهم من أجل المفاوضات وسنستمر في ذلك".

وتطرق شنكر في المقابلة، التي ستبث كاملة على قناة الحرة في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، إلى الأوضاع في لبنان حيث أكد أن الولايات المتحدة تعتزم توسيع العقوبات المفروضة على حزب الله اللبناني.

كما تحدث عن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود وأعرب عن أمله بحصول اتفاق بهذا الشأن قريبا.