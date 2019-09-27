الاكثر مشاهدة - شاهد الفضيحة المدوية التي وقع فيها السيسي لحظة وصوله القاهرة عائدًا من اجتماعات الأمم المتحدة (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفضيحة المدوية التي وقع فيها السيسي لحظة وصوله القاهرة عائدًا من اجتماعات الأمم المتحدة (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي صور لتظاهرات تأييد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء وصوله القاهرة، ولكن بزي موحد على غير العادة. وتهكم نشطاء على هذه الصور، حيث كتب أحدهم نفس عقلية نظام مبارك منزلين جنود لتأييد السيسي بملابس موحدة. Advertisements ​​​​​​​ وكتب أخر: أول مره في حياتي اشوف مظاهرات بزي موحد. يأتي ذلك بالتزامن مع التظاهرات التي شهدتها محافظات ومناطق لعزل السيسي خاصة في الصعيد والوراق، ومع الاحتياطات وغلق 4 محطات مترو وغلق منطقة وسط البلد بالكامل.

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