الاكثر مشاهدة - ورد الآن : تحرك عسكري مفاجئ لقوات الشرعية المرابطين على ابواب عدن وتعزيزات ضخمة تصل المنطقة وهذا مايحدث

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : تحرك عسكري مفاجئ لقوات الشرعية المرابطين على ابواب عدن وتعزيزات ضخمة تصل المنطقة وهذا مايحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت فجر يوم الجمعة، قوات عسكرية ضخمة لقوات الجيش قادمة من محافظة حضرموت. وقال مصدر عسكري ان قوات عسكرية وصلت من منطقة الخشعة بحضرموت الى احور في طريقها الى شقرة. Advertisements ​​​​​​​ وتمركزت هذه القوات شرق مدينة احور.

ومنذ أسبوعين تدفع القوات الحكومية بتعزيزات عسكرية إلى محافظة أبين في ظل توتر عسكري مع قوات الانتقالي الجنوبي التي تسيطر على جزء من المحافظة بالاضافة إلى العاصمة عدن.

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