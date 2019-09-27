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الاكثر مشاهدة - ‘‘مجتهد’’ يفجر قنبلة مدوية عن ’’الأمير محمد بن سلمان‘‘ ستهز الوطن العربي

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عدن - ياسمين التهامي - زعم المغرد الشهير مجتهد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أصدر تعليمات غاية في الغرابة للمقربين منه تخص الفتيات السعوديات مجهولات الأب وكذلك الهاربات من عوائلهن.

وقال “مجتهد” في تغريدة له بتويتر حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص، إن النظام يسعى لحيلة خبيثة  لتسهيل التفسخ في اليوم الوطني للدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وأضاف أن وجه باستخدام فئة البنات مجهولات الأب أو الهاربات من عوائلهن، من قاطنات دور الرعاية وغيرها، وتسميتهن بأسماء قبائل وحمايل، وتهيئتهن بالمكياج والملابس غير اللائقة.

وأوضح المغرد الشهير أن الهدف من ذلك هو بثهن في حفلات اليوم الوطني في نشاطات اختلاط مع أمثالهن من الأولاد لتسهيل حالة التفسخ المجتمعي وضرب القيم .

ويبدو أن معلومات مجتهد خانته هذه المرة حيث مضى اليوم اليوم الوطني للسعودية دون حدوث ذلك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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