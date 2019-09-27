هل تذكرون البطل الجنوبي العميد مهران القباطي ؟ .. شاهدوا ماذا فعلت به مليشيات الامارات وهاني بن بريك...

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عدن - ياسمين التهامي - ذكر موقع محلي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الجمعة، إن الميليشيات المدعومة من الإمارات داهمت منزل العميد مهران القباطي وقتلت أحد أقاربه. وقال موقع “كريتر سكاي” إن الميليشيات داهمت منزل القباطي وعبث بمحتوياته، وقتلت عمه بطريقه وحشيه واعتقلت شقيقه. قد يهمك ايضاً: فتاة حسناء من عدن تثير شباب اليمن وتقول إن مهرها قطع لسان هذا الشخص المقرب من أحمد علي عبدالله صالح وستتزوج به (فيديو)

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عاجل : امريكا تعلن الحرب على إيران وتطلق أول شرارة والجيش يبدأ الزحف وأسلحة حديثة تدخل الخط و السعودية تطير من الفرح ووفقا للموقع فإن قوة تابعة للعميد لصالح السيد قامت باقتحام منزل القباطي مساء أمس الخميس وعبث بمحتويات منزله وأرعبت النساء والأطفال في المكان ذاته. ومنذُ اقتحامها للعاصمة المؤقتة عدن وسيطرتها على مؤسسات الدولة، تداهم ميليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من أبوظبي منازل المناوئين وتنهب محتوياتها، وتعتقل وتصفي العشرات من أبناء المدينة.

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