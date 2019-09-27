شكرا لقرائتكم خبر عن فلتان امني وسط التربة بتعز والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فلتان امني وسط التربة بتعز
جهينة-خاص
قام مسلحون ظهر اليوم وسط مدينة التربة بتعز بالاعتداء على سائق سيارة مدنية تابعة لمواطن وقف بجانب الطريق العام وباشروه بكلمات نابية وسب مقذع لا يليق من قبل احد المسلحين كان يستقل طقما عسكريا تابعا لسالم احد القيادات الامنية في محور تعز .
وفي هذا السياق أكد مصدر امني انه تم التعرف على احدهم يدعى (الازرق) السائق الذي يتبع سالم وقد اشهر المسلحون السلاح على رأس المواطن وقال شاهد عيان كان يتواجد بالسوق احد أطقم اللواء(35) بقيادة مروان البرح الذي وقف يفك الاشتباك بين افراد طقم الازرق وبين المواطن وعلى ومباشرة قام المسلحون بمحاولة الاعتداء عليه بقولهم "ما دخلك وكال الشتائم واثناء هذه المشادات الكلامية تفاجأ (البرح ) بتطويقه بأربعة طقم أخرى .
في ذات السياق التزم قائد الأمن المركزي العميد جميل عقلان بالتحقيق مع الجاني وتهدئة الموقف من الانفجار المسلح في المنطقة التي تعيش حالة ترقب حذر من انتشار الاطقم والمسلحين القادمين من تعز مع الحملة التي رافقت مدير أمن تعز الأكحلي ولم تعد الى ثكناتها في نطاق عملياتها هناك .
كانت هذه تفاصيل خبر فلتان امني وسط التربة بتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.