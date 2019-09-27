ما أسباب استمرار الحوثيين نهب أراضي المواطنين في إب

الجمعة 27 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-إب

تواصل مليشيا الحوثي نهب اراضي المواطنين في محافظة إب منذ سيطرتهم على المحافظة قبل خمسة اعوام.

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وقالت مصادر محلية ان اراضي المواطنيين تتعرض للنهب والسطو يقوة السلاح من قبل قيادات حوثية منذ سيطرتهم على المحافظة في منتصف اكتوبر 2014 م .

واتهم المواطنون القيادي الحوثي انور يحيى المتوكل المعين من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية مديراً للجوازات، وهو شقيق القيادي الحوثي البارز ووكيل المحافظة أشرف المتوكل، إضافة إلى نائب مدير أمن المحافظة العقيد عبده فرحان ومدير قوات الأمن الخاصة السابق أحمد الجمرة وقائد شرطة الدوريات العقيد طارش السامعي والنقيب محمد حميد الحسام وبحماية القيادي الحوثي المعين من قبل مليشيا الحوثي مدير أمن المحافظة محمد حفظ الله الحمزي، ومدير الأوقاف المعين من المليشيا القيادي الحوثي بندر عسكر العسل بالسطو على اراضي المواطنين خاصة في جبل زيدان بخط الثلاثين .

وتقوم مليشيا الحوثي بعملية النهب بحجة ادعائهم باستئجارهم لها من الاوقاف .

لكن المواطن عبد الرحيم، نلشد السلطات القضائية والحقوقيين والإعلاميين والناشطين للوقوف معة لمناصرة قضيته في استرجاع اراضية التي سيطر عليها الانقلابيون في جبل زيدان يذكر ان المليشيلت الحوثية تمارس ابشع الجرائم والانتهاكات بحقوق المواطنين في محافظة اب الواقعة تحت سيطرتهم.