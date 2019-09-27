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وفاة طفلة ديما في محافظة إب واصابة افراد أسرتها بهذا الوباء القاتل

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اليمن العربي-إب 0 تبليغ

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الجمعة 27 سبتمبر 2019

الكوليرا فى اليمن

الكوليرا فى اليمن

وفاة طفلة ديما في محافظة إب واصابة افراد أسرتها بهذا الوباء القاتل

كتب

الخليج 365-إب

توفيت الطفلة ديما ماجد قاسم قايد في محافظة إب فيما اصيبت كافة اسرتها بوباء الكولير.

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وقالت مصادر طبية أن الوباء كان سریعا جداً في الفتك بالطفلة حیث أصیبت الطفلة بأعراض المرض ولمدة أربع ساعات فقط كانت قد فارقت الحیاة ونقلت العدوى إلى أفراد أسرتھا.

وتزامن ذلك مع موجة جديدة من انتشار وباء الكوليرا في محافظة إب نتيجة لاستمرار موسم الامطار.

وتشیر التقاریر الأممیة للوباء بأن محافظة إب، تأتي في صدارة المحافظات من حیث معدلات الإصابة والوفاة بوباء الكولیرا وأوبئة أخرى اجتاحت المحافظة الخاضعة لسطات الحوثیین، في ظل انھیار كامل للمنظومة الصحیة ونھب الحوثیین للمساعدات الطبي.

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