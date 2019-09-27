قائمة بأسماء اللاعبين الذين اختارهم السنيني ضمن قائمة اليمن لتصفيات أسيا

الجمعة 27 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365-صنعاء

أقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب المشارك في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2020م والمقرر اقامتها بدولة فطر القائمة قبل النهائية للمنتخب المكونة من 29 لاعباً .



وقال مصطفى السهلي مدير المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم ان المنتخب لازال مستمر في معسكره الداخلي بصنعاء استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية ويسير المعسكر بشكل جيد فنيا وفق خطوات ومراحل البرنامج الفني العام ومراحله الفرعية.

وأضاف .. تم تجربة عدد كبير من اللاعبين وتم تقسيمهم علی مجموعتين وخضع اللاعبين للتقييم من قبل الجهاز الفني للمنتخب استعدادا للمشاركة بالتصفيات . الاسيوية بقطر الجهاز الفني يعلن القائمة قبل النهائية للمنتخب الوطني للشباب وتوصل المنتخب الی القائمة قبل النهائيه التي تضم الأسماء التالية : 1- محمد طارق محمود 2- أسامة عبدالله مسعود 3- صقر إبراهيم الحربي 4- علاء الدين أحمد عوشة 5- منيف جسار محمد 6- محمد عبدالله العمودي 7- عماد الجديمة 8-محمد الغيلي 9- عزام الأسدي 10- عمار محمد موسى 11- محمد خالد الفقيه 12- حمزة محمد حمود 13- سعد علي القعود 14- محمد الثلايا 15- عبدالرحمن أحمد الريمي 16- مصطفى عبده الحاج 17- تامر ناضل سعيد 18- فيصل عبدالله سيف 19- أحمد الوجيه 20 - لؤي عطيه 21 - عبدالله السعدي 22- محمد قاسم المريسي 23 - سيف فضل محمد 24 - زكريا طفطوف 25 - نصر ناصر راوح 26 - حسين أحمد عوض 27 - سليم الجعد 28 - عبدالكريم الثعلي 29 - عبدالرحمن خالد عبداللاه واختتم الاخ مصطفى السهلي مدير المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم تصريحه بتقديم الشكر والتقدير لقيادة الاتحاد اليمني لكرة القدم الذي يتابعون معسكر المنتخب خطوة بخطوة ويسهلوا كل الإمكانيات لنجاح معسكر المنتخب ويقدموا الدعم والمساندة لقيادة المنتخب حتى تتمكن من انجاح المعسكر الداخلي قبل التوجه الى المعسكر الخارجي ويأتي في مقدمتهم الشيخ احمد صالح العيسي رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم وحسن باشنفر نائب رئيس الاتحاد و الدكتور حميد شيباني امين عام الاتحاد لهم كل الشكر والتقدير على كل جهودهم التي يبدلوها لنجاح المنتخبات الوطنية . كما نقدم شكرنا للاخ عبدالفتاح لطف عضو الاتحاد اليمني العام لكرة القدم رئيس إدارة المنتخبات رئيس بعثة المنتخب لتواجده الدائم معنا وتسهيل امورنا وحل كل الصعوبات ومرافقته للمنتخب في الملاعب اثناء التمارين او المباريات التجريبية فهو رجل المهمات الصعبة . وشكرنا وتقديرنا للجهاز الفني بقيادة الكابتن القدير امين السنيني وكذا إدارة المنتخب على جهودهم وتفانيهم في تجهيز المنتخب . فيمايلي مباريات منتخبنا الوطني للشباب في هذه التصفيات : 6 نوفمبر - اليمن - تركمانستان 8 نوفمبر - اليمن - سيريلانكا 10 نوفمبر - اليمن – قطر