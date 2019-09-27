الالاف من المواطنين في صنعاء يشيعون جثمان البطل الأولمبي هلال الحاج

البطل الاولومبي في لعبة الكونغ هلال الحاج

كتب الخليج 365-صنعاء

في جنازة مهيبة شيع الالاف من المواطنين اليوم الجمعة في العاصمة صنعاء جنازة البطل الاولومبي في لعبة الكونغ، هلال الحاج. ووصل جثمان " الحاج" إلى العاصمة عدن ومنھا تم نقلھ إلى صنعاء وتمت الصلاة علیھ في جامع الصالح. وكان الحاج توفي غرقاً في المیاه الأطلسي قبالة السواحل الإسبانیة خلال محاولتھ الھجرة من المغرب إلى اسبانیا قبل عدة أیّام . ولقیت حادثت غرق الكابتن الیمني استیاء واسع في الیمن وحزن كبیر عن واقع الحال الذي وصلت الیھ أبطال الیمن حیث لم یحظى فیھ الكابتن ھلال الحاج باي اھتمام محلي مما دفعھ إلى التفكیر بالھجرة. ویعد الحاج من أبرز لاعبي المنتخب الیمني في الكونغ فو، وسبق لھ الفوز بأكثر من میدالیة في بطولات عربیة وآسیویة، لكنھ قرر الھجرة إلى إسبانیا، فرارا من جحیم الحرب والتھمیش التي یتعرض لھا كل المواھب والأبطال.



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