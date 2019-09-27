إشادات دولية بكرة القدم اليمنية بعد الظهور الاحترافي الأخير

الجمعة 27 سبتمبر 2019

الاتحاد الآسیوي لكرة القدم

كتب الخليج 365-صنعاء

أشاد الاتحاد الآسیوي لكرة القدم، بتطور الكرة الیمنیة في الفترة الأخیرة نت خلال تحقیق الیمن لنتائج ممیزة منحت الجماهیر دفعة أمل بمشاهدة المزید في الفترة القادمة.



وأكد الاتحاد في تقریر نشره على موقعه الرسمي، اطلع علیه "المشهد الیمني"، إن "الشهرین الأخیرین شهدا تحقیق المنتخبات المختلفة في الیمن نتائج ممیزة، منحت جماهیر كرة القدم في الیمن دفعة أمل.

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وذكر التقرير أنه "بالرغم من أن منتخب الیمن لم یحقق النتائج المرجوة لجماهیره في البطولة القاریة، إلا أنه أظهر شجاعة خلال مباریاته الثلاث التي خسرها أمام إی ارن 0-5 والع ارق 0-3 وفیتنام 0-2"؛ في اشارة الى المشاركة الأولى للمنتخب الأول في نهائیات كأس آسیا.

وتحدث التقریر عن المستوى الجید الذي ظهر به المنتخب خلال بطولة غرب آسیا: "وكان من ضمن أهم المحطات التي مر علیها منتخب الیمن المشاركة في بطولة غرب آسیا 2019 في الع ارق، حیث حقق نتائج لافتة للأنظار."

وانتقل التقریر للحدیث عن المباریات التي قدمها المنتخب الأول خلال التصفیات الحالیة والمؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسیا، بعدما تمكن من تحقیق نقطتین في أول جولتین بتعادله أمام منتخبي سنغافورة والسعودیة.

وأشار التقریر إلى النجاح الكبیر لمنتخب الناشئین تحت 16 عاماً والذي تمكن من التأهل إلى نهائیات كأس آسیا 2020" :وكما هو معروف، فإن نجاح المنتخب الوطني یحفز اللاعبین الشباب في الیمن، وهذا ظهر بشكل فوري مع منتخب الیمن للناشئین خلال تصفیات بطولة آسیا تحت 16 عاماً".

ونوه التقریر إلى بروز عدد من النجوم في المنتخب الأول ومنتخب الناشئین أمثال: لاعب خط الوسط عبد الواسع المطري، والمهاجم محسن ق اروي، ولاعب منتخب الناشئین محمد مهدي. واختتم الاتحاد الآسیوي تقریره بالإشارة إلى اهتمام الجماهیر الیمنیة بمتابعة أداء منتخباتها، حیث قال: "تحظى كرة القدم باهتمام كبیر في أوساط الجماهیر في الیمن، حیث أنه كلما سافر أحد المنتخبات الوطنیة لخوض إحدى المباریات تشهد المدرجات حضو ارً كبی ارً من هذه الجماهیر، ومع تحسن النتائج فإن أعداد الجماهیر تتصاعد، وهو ما شهدته المبا ارة أمام السعودیة ضمن الجولة الثانیة في التصفیات الآسیویة على استاد البحرین الوطني، ثم في تصفیات بطولة آسیا للناشئین تحت 16 عاماً.