إجلاء 5 آلالاف مهاجر من اليمن إلى بلدانهم

الجمعة 27 سبتمبر 2019 مهاجري اليمن كتب الخليج 365 أكدت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، إنها أجلت5 ألاف مهاجرا إفريقيا من اليمن منذ بداية العام 2019.

Advertisements وذكرت المنظمة في تغريدة لها على حسابها في"تويتر" أنها ساعدت حوالي 5 ألف مهاجر ولاجئ في العودة طوعاً إلى أوطانهم. مضيفة بأن "جميع تحركات عودة اللاجئين تتم بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين". وتعتبر اليمن وجهة للاجئين والمهاجرين من دول القرن الإفريقي، خاصة الصومال وإثيوبيا

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