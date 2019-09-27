برلماني في صنعاء يستقيل من عضوية مجلس النواب

الجمعة 27 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365-صنعاء أفادت مصادر اعلامية في صنعاء أن برلماني مؤتمري استقال من عضوية مجلس النواب الذي يترأسه يحي الراعي، والواقع تحت سيطرة الحوثيين.

Advertisements وبحسب مذكرة الاستقالة، فإن البرلماني محمد منصور البكري قدم استقالته من عضوية مجلس النواب، مرجعا سبب استقالته إلى ظروفه الصحية. و طالب البكري بقبول استقالته و اتخاذ الاجراءات الدستورية و القانونية حيال ذلك. جدير بالذكر أن البرلماني البكري ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام، ممثلا للدائرة 257 بمديرية كشر محافظة حجة.

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