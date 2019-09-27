محمد علي ”ينبش” أسرار جديدة وطبيب السيسي يفجر فضيحة وينشر فيديو عن عملية إزالة الخصيتين للسيسي .....

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عدن - ياسمين التهامي - مع إستمرار تسريب الفضائح ومن وسط الجيش نفسه في صراع داخلي على ما يبدو لإسقاط السيسي الذي تفرد في القرار ونصب نفسه إله وحان وقت إسقاطه، خرج فيديو جديد يعتبر من أقوى الفيديوهات التي خرجت حتى الأن وهو لطبيب مصري يعمل في القوات المسلحة المصرية.

وظهر الطبيب الذي لم يعرف على نفسه خشيا من بطش الجيش و القوات الأمنية المسيطرة حتى على نفس المواطن، في فيدو لسعه الدبور وقال إنه يطالب بحقه كطبيب أدى مهمته، حيث أجرى عملية إخصاء للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويبدو أن الطبيب مثل المقاول محمد علي الذي نفذ الكثير من الأعمال للجيش ولم يدفعوا له حقه، قال أنا أعمل ف القوات المسلحة وأجريت عملية دقيقة للرئيس السيسي وهي إزالة الخصيتين، ونجحت العملية ولكن رفضوا صرف أتعابي على العملية مع ان المستشفى حصل على الكثير من الاموال، ولأني أعمل مع القوات المسلحة رفضوا صرف أي مستحقات بإعتباري موظف.

الفيديو الفضيحة أثار غضب النشطاء وانتشر بسرعة كبيرة خصوصا بعدما نشره المقاول رجل الأعمال الشهير محمد علي الذي كان السبب في نشر وتسريب المزيد من الفضائح على السيسي

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ويستعد النشطاء للخروج يوم الجمعة القادمة للمطالبة بإسقاط السيسي، مع أن القوات الامنية إعتقلت الكثير منهم، وشنت حملات تنكيل وإعتقالات ايضا مع الكثير من ضباط الجيش.

وأدى الراجل الى خصى السيسى ماخدش فلوس العمليه

مش بس #محمد_على 😆🤸🏽‍♂️🤺🤣 pic.twitter.com/3qEh1Eng3n — aziz (@azmosaa) September 25, 2019

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[email protected]

وأدى الراجل الى خصى السيسى ماخدش فلوس العمليه

مش بس #محمد_على Advertisements

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