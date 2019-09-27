شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : صحيفة أمريكية تعلن تفاصيل اتفاق بين السعودية ومليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف تقارير صحفية غربية أن السعودية وافقت على وقف إطلاق النار مع مليشيا الحوثي الانقلابية في بعض مناطق اليمن.

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وجاءت هذه التقارير، على خلفية قرار مفاجئ لمليشيا الحوثي الأسبوع الماضي والذي أعلنه المدعو مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين الذي يحكم المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا حيث أعلن وقف استهداف السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وذلك بعد أيام فقط من تبني المليشيا الحوثية استهداف منشآت شركة ارامكو بعشر طائرات مسيرة بحسب ما أعلنته المليشيا يوم الرابع عشر من سبتمبر الجاري وهو ما نفته التحقيقات والتي أشارت على أن الاستهداف تم من إيران.





وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الاتفاق الجديد يقضي بوقف إطلاق النار في أربع مناطق، بما فيها العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي غير أن مصادر مطلعة أكدت للصحيفة إمكانية امتداد الهدنة إلى مناطق أخرى من البلاد في حال صمودها.

ورجحت الصحيفة أن مبادرة الجماعة الانقلابية الأخيرة بعثت الأمل لدى السعودية والولايات المتحدة في أن الانقلابيين يسعون إلى النأي بأنفسهم عن إيران وهو الأمر الذي يتناقض مع الواقع.