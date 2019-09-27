شكرا لقرائتكم خبر عن اعلامي بالمجلس الانتقالي يسخر من قرار السعودية برفع الحظر عن الرمان .. والوزير الارياني يرد عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخر الاعلامي الموالي للمجلس الانتقالي - جنوب اليمن - هاني مسهور من قرار السعودية برفع الحظر عن احدى المنتجات اليمنية , قائلا في تصريح مقتضب على تويتر : لم يجدوا ما يستحق الاحتفا به سوى رفع الحظر عن الرمان , وتابع باسلوبه : عن الشرعية المهترئة نتحدث. Advertisements بدوره وفي أول رد حكومي علق وزير الاعلام معمر الارياني على مسهور بقوله : حذرنا كثيرا من أطروحات هاني مسهور وامثاله والتي لا تستهدف اليمن فقط اما القرار السعودي برفع الحظر عن صادرات الرمان فتهدف لتشجيع المزارعين اليمنيين وإيجاد اسواق لمنتجاتهم، وهي خطوة هامة لفتح باب التصدير لباقي المنتجات الزراعية . وختم وزير الاعلام رده : حفظ الله المملكة والف شكر لجهودهم المثمرة

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