شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...محافظ حضرموت يخرج عن صمته ويكشف أسباب زيارة الامارات بعد تسريب صورة مع محمد بن زايد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد ايام من تداول خبر زيارة اللواء فرج سالمين البحسني محاف محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن كشف الرجل أسباب الزيارة التي دعته لمغادرة محافظتة والتوجه سرا قبل أيام إلى ابو ظبي .

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وقال اللواء البحسني في تغريدة له على صفحته بمنصة (تويتر) أنه غادر حضرموت للاستطباب من وعكة صحية، دون توضيح الوجهة التي غادر إليها , غير انها تجلت واضحة بعد انتشار صور تجمعه مع ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد .

وفي وقت سابق تداولت وسائل الإعلام المحلية والعربية انباء عن مغادرة البحسني الاثنين الماضي المكلا، عاصمة المحافظة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارات المصادر إلى أن مغادرة المحافظ تمت سرا ودون تنسيق مع الحكومة الشرعية التي تجمعها بأبوظبي مؤخرا علاقة توتر غير مسبوقة بعد تمويل الأخيرة انقلابا عسكريا ضد الحكومة في عدن، مطلع أغسطس الماضي.