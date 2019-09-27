مجلس حقوق الإنسان يوجه صفعة قوية للتحالف بتمدبده مهمة فريق الخبراء في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نيويورك

وجه مجلس حقوق الإنسان الخميس، صفعة قوية لدول التحالف السعودي بعد تصويته بالأغلبية لصالح تمديد مهمة فريق الخبراء الدوليين البارزين بشأن اليمن.

ويأتي هذا التصويت رغم معارضة التحالف السعودي والجهود التي بذلتها السعودية ومصر ودول أخرى في عرقلة صدور القرار، لا سيما بعد انتقادات الفريق للتحالف وكشفه لجزء من جرائمه في اليمن.

Advertisements

ومدد المجلس مهمة فريق الخبراء لعام جديد لاستكمال مهامه في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والجهات والأشخاص المتورطة في تلك الانتهاكات.

وصوت لصالح التمديد 22 دولة وصوتت 12 دولة منها السعودية ومصر وتونس ضد قرار التمديد فيما امتنع باقي أعضاء المجلس عن التصويت.