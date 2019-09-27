- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نيويورك
وجه مجلس حقوق الإنسان الخميس، صفعة قوية لدول التحالف السعودي بعد تصويته بالأغلبية لصالح تمديد مهمة فريق الخبراء الدوليين البارزين بشأن اليمن.
ويأتي هذا التصويت رغم معارضة التحالف السعودي والجهود التي بذلتها السعودية ومصر ودول أخرى في عرقلة صدور القرار، لا سيما بعد انتقادات الفريق للتحالف وكشفه لجزء من جرائمه في اليمن.
ومدد المجلس مهمة فريق الخبراء لعام جديد لاستكمال مهامه في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والجهات والأشخاص المتورطة في تلك الانتهاكات.
وصوت لصالح التمديد 22 دولة وصوتت 12 دولة منها السعودية ومصر وتونس ضد قرار التمديد فيما امتنع باقي أعضاء المجلس عن التصويت.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس حقوق الإنسان يوجه صفعة قوية للتحالف بتمدبده مهمة فريق الخبراء في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.