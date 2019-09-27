الاكثر مشاهدة - قرار دولي مفاجئ بشأن السيسي عقب الانتفاضة الشعبية ضده .. محمد علي يزف البشرى للمصريين قبل قليل (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار دولي مفاجئ بشأن السيسي عقب الانتفاضة الشعبية ضده .. محمد علي يزف البشرى للمصريين قبل قليل (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الفنان والمقاول المصري محمد علي إن العالم بانتظار نزول الشعب المصري لاتخاذ قرار برحيل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي خرجت فيه مظاهرات ببعض المدن المصرية استجابة لدعوة محمد علي للتظاهر تحت عنوان "جمعة الخلاص" لمطالبة السيسي بالتنحي أو مطالبة الجيش بعزله.

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وفي أحدث فيديوهاته ظهر اليوم الجمعة، استشهد محمد علي بتصريحات مسؤولين أميركيين وأعضاء بالكونغرس صدرت في الساعات الماضية وتطالب الحكومة المصرية باحترام حق التظاهر السلمي.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأدنى للجزيرة "ندعم حق الشعب المصري في التظاهر السلمي"، كما قال السناتور بوب مينيديز "يجب أن ندعم المظاهرات السلمية ونأمل أن تحترم الحكومة المصرية حقوق مواطنيها".

بدوره قال السناتور كريس ميرفي "نتوقع السماح بالمظاهرات في مصر وسنحاسب النظام إذا رد بقوة وباعتقالات عشوائية"، مضيفا رأينا ما فعله السيسي الأسبوع الماضي من سجن لمئات المعارضين وإخفاء كثيرين".

وعرض محمد علي فيديو لوصول السيسي إلى القاهرة صباح اليوم، معتبرا أن السيسي بدا خائفا من المظاهرات، وأشار إلى أن السلطات المصرية حشدت بعض المواطنين من الموظفين في المصالح الحكومية.

وقال محمد علي إن السيسي خائف من الشعب، وذكّره بقسمه ووعده المتكرر بالرحيل إذا نزل المصريون وطالبوا برحيله، داعيا إلى فتح الشوارع والميادين أمام المتظاهرين للتعبير عن رأيهم.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي,الجزيرة