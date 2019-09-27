الاكثر مشاهدة - أسعار الذهب ليومنا هذا الجمعة الموافق27 سبتمبر2019

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ليومنا هذا الجمعة الموافق27 سبتمبر2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - Advertisements ​​​​​​​ le align="center" cellpadding="4" cellspacing="1" class="prices-table" id="main-table" style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: center; font-weight: lighter;" width="100%"> متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني الوحدة ريال يمني دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, September 27, 2019 03:56 PM بتوقيت دولة اليمن

اسعار الذهب عيار 24 12,035 ريال $48.09 سعر الذهب عيار 22 11,033 ريال $44.08 اسعار الذهب عيار 21 10,531 ريال $42.08 اسعار الذهب عيار 18 9,027 ريال $36.07 سعر الذهب عيار 14 7,021 ريال $28.05 سعر الذهب عيار 12 6,018 ريال $24.04 اسعار أوقية الذهب 374,304 ريال $1,496 اسعار جنيه الذهب 84,250 ريال $336.62 اسعار كيلو الذهب 12,035,486 ريال $48,087 le align="center" cellpadding="4" cellspacing="1" class="prices-table" id="main-table" style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: center; font-weight: lighter;" width="100%">

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