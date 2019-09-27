الاكثر مشاهدة - بعد إعلان وقف الحرب على الحوثيين : سفيرة السعودية في واشنطن تعلن: المملكة وفّت بالتزاماتها تجاه اليمن وهذا ما سنفعله قريبًا (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان وقف الحرب على الحوثيين : سفيرة السعودية في واشنطن تعلن: المملكة وفّت بالتزاماتها تجاه اليمن وهذا ما سنفعله قريبًا (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أن المملكة وفّت بالتزاماتها تجاه اليمن وسوف تواصل في هذا الشأن. يأتي ذلك في وقت تحدثت تقارير إعلامية عن موافقة السعودية على وقف إطلاق النار ضد الحوثيين. Advertisements ​​​​​​​ وأضافت في تغريدة لها على حسابها في تويتر: "أوفت المملكة العربية السعودية بتعهدها، وقدمت مبلغ 500 مليون دولار إلى برنامج الأمم المتحدة في مؤتمر المانحين المختص باليمن". وتابعت: "سنواصل العمل مع شركائنا لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية لجيراننا اليمنيين". وبلغ إجمالي مساعدات السعودية المقدمة إلى اليمن من مايو 2015 حتى نهاية 2018، حوالي 14.5 مليار دولار، بحسب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتبوأت السعودية صدارة المانحين للعمل الإنساني في اليمن وفقاً لتقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA ليؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية لخدمة الإنسانية. وخصص مركز الملك سلمان منذ تأسيسه 269 مشروعًا إغاثياً وإنسانياً متنوعاً لكافة أرجاء اليمن دون تمييز، شملت عدة برامج، سواء منها الغذاء والدواء وكذلك الحماية والرعاية والإصحاح البيئي ومكافحة وباء الكوليرا والمأوى وتقديم التعليم، بالإضافة إلى البرامج النوعية منها حماية الأطفال الذين جندتهم ميليشيات الحوثي ومشروع "مسام" لنزع الألغام.

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