الاكثر مشاهدة - عاجل : هذا ما يحدث الآن في كافة المحافظات المصرية وأصاب السيسي بالجنون (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - انطلقت تظاهرات حاشدة في مصر عقب صلاة الجمعة، في عدة أماكن في صعيد مصر والقاهرة والمحافظات، للمطالبة برحيل نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانطلقت التظاهرات فور انتهاء صلاة الجمعة، وسط هتافات" ارحل يا بلحة"و " الشعب يريد إسقاط النظام" و" يسقط يسقط حكم العسكر".

وانضم مئات الأهالي إلى التظاهرات وسط حالة من الترقب الأمني والاستنفار بجميع الميادين العامة. Advertisements ​​​​​​​

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