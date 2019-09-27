شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مسؤوليين قطريين يصعقون كل ابناء الشعب القطري ويعترفون رسميا انه رغم صمود اليمنيين فان السعودية اقوى منهم وتستطيع هزيمتهم بكل سهولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عبر مسؤوليين قطريين عن خشيتهم من المواجهة المرتقبة مع المنتخب السعودي في التصفيات الاسيوية بعد ان اوقعتهم القرعة مع جارتهم السعودية .

الا ان مدرب المتخب القطري طمأن الجميع بالقول ليس هناك كبير او صغير في كرة القدم وان الكرة تعطي من يعطيها.

جديد الحدث أونلاين:

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واضاف " المنتخب اليمني بروحه المعنوية كاد يتغلب على المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم ولذلك علينا ان نقدم كل ما بوسعنا ونلعب بروح معنوية عالية لتحقيق النصر

فقد أوقعت القرعة المنتخب القطري مع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية القوية بجوار وسوريا واليابان.

في القرعة التي وقعت في العاصمة التايلاديةبانكوك لتصفيات انهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا المقررة في تايلند 2020 إ

وتم تقسيم المنتخبات الـ 16 إلى أربع مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات ستلعب بنظام الدوري من دور واحد بحيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية (دور الثمانية) علمًا أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بتقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات بحسب الترتيب النهائي للنسخة السابقة من البطولة التي أقيمت في الصين 2018.

ويتأهل البطل ووصيفه وصاحب المركز الثالث إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وفي حال تواجد منتخب اليابان (مستضيف دورة الألعاب الأولمبية) ضمن المراكز الثلاثة الأولى فسيتم تأهيل صاحب المركز الرابع مباشرة إلى الأولمبياد.