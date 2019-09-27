شكرا لقرائتكم خبر عن بملابس قصيرة... رقص مختلط وفاضح في إحدى السفارات اليمنية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اظهر مفطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك عن تواجد رقص مختلط في حفل أقامته سفارة يمنية لم يحدد مكانها ويعتقد انها في الولايات المتحدة ، بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر الخالدة.

واثار ذلك الرقص جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الإجتماعي, وإستياءاً شعبياً واسعاً .

ويظهر في الفيديو رقص مختلط لفتيات يلبسن ملابس قصيرة إلى جانب يمنيين على أنغام يمنية إحتفاءاً بذكرى ثورة 26 سبتمبر.

وعلق ناشطون على ذلك بالقول انه الاولى علاج الجرحى والعوز الذي يعاني منه اليمنيون بدلامن صرف الاموال على مثل هذه الإحتفالات الصاخبة؟ .

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فيما قال اخرون ان من ظهر يعبرون عن رقص اليمنيون وحبهم للحياة رغم ظروف الحرب فالشعب اليمني شعب عنيد متطلع لحياة افضل من بين الركام.

ولم يتأكد "ناس تايمز" من صحة المقطع المتداول، إلا أنه يظهر رقص الفتيات في أرضية مختلفة عن مكان رقص الشباب.

واحتفل اليمنيون يوم الخميس بالذكرى ال57 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر التي قضت على الحكم الامامي واقامة الجمهورية اليمنية.