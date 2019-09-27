تدشين حملة نظافة واسعة بسقطرى بالتتسيق مع قيادة المجلس الانتقالي

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الجمعة 27 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365 - متابعات
نظم صندوق النظافة ومكتب حماية البيئة بالتنسيق مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة سقطرى يوم امس الخميس الموافق 27 سبتمبر حملة نظافة واسعة.
واستهدفت الحملة التي شارك فيها، قيادات وأفراد من قوات الحزام الأمني السقطري، وأعضاء قيادة الانتقالي، رفع المخلفات وأكوام القمامة المتكدسة على جنبات الشوارع الرئيسية في المدينة.
وشهدت الحملة تفاعلاً كبيراً من قبل المواطنين الذين شاركوا بدورهم في هذه الحملة، وعبروا ارتياحهم لمستوى الوعي البيئي، الذي يتمتع به أبناء سقطرى للحفاظ على جزيرتهم ذات التنوع البيئي الفريد على مستوى العالم.
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