تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لهذا اليوم الجمعة.. تعرف عليها

الجمعة 27 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 - خاص ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات، لهذا اليوم الجمعة وهي كالتالي:

اسعار الشراء السعودي : 160 الدولار : 610 Advertisements الإماراتي : 161 أسعار البيع : السعودي : 161 الدولار : 615 الإماراتي : 162 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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