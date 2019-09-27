مراسلنا.. ضبط 250 كيلو جراما من الحشيش بمأرب في طريقها للحوثي

الجمعة 27 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - خاص

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب شمالي البباد، كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدرة.

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وقال مراسلنا، إن الكمية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وقدرت نحو 250 كيلو جراما.

وأضاف مراسل "الخليج 365"، إن الحشيش كان مخفي بطريقة مموهة في براميل "للبويا"، وتم اخفائها بعناية على متن مركبة نوع "باص".

تجدر الإشارة إلى أن بين الحين والأخر، تضبط النقاط الأمنية والعسكرية المنتشرة في محافظة مأرب ومحافظات الجوف والبيضاء المجاورة، شحنات من المخدرات والحشيش، وهي في طريقة للمليشيات الحوثية، إضافة إلى ضبط عشرات الشحنات من الاسلحة والمعدات التي تدخل في تركيب الطائرات المسيرة التي تستخدمها المليشيات الحوثية في مهاجمة الاراضي السعودية والقوات الحكومية.