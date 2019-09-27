قيادي في أنصار الله : جاهزون لضرب العمقين الإماراتي والسعودي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

جدد عضو المجلس السياسي لأنصار الله في اليمن، محمد البخيتي تحذيره من استهداف العمق الإماراتي في حال استمرار التصعيد العسكري على بلاده، مؤكداً ان الامارات غير قادرة على تحمل الضربات.

وأعلن البخيتي، أنّ الأهداف جاهزة لضرب العمقين الإماراتي والسعودي “لكن القرار الآن هو تجميد القصف”.

وحذّر البخيتي في مقابلة مع الميادين من أنّ أي تصعيد من قبل دول العدوان سيتم الرد عليه بشكل كبير، واعتبر أن الإمارات “لن تكون قادرة على تحمل الضربات في عمقها” في حال التصعيد.

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وقال البخيتي “نحذر الإمارات من التصعيد لأن العمق الإماراتي سيستهدف وهي الأكثر هشاشة”، وتابع “المهلة التي أعطيت لها باتت محدودة”.

وفي هذا السياق، قال إنه ينبغي على الإمارات الانسحاب من المحافظات الجنوبية ومنطقة الساحل.

عضو المجلس السياسي لحركة “أنصار الله” نوه إلى أنّ قوات العدوان تستخدم السفن والموانىء المدنية لأغراض عسكرية، لافتاً إلى أنّ هذا الأمر يهدد أمن الملاحة البحرية.

وختم بالإشارة إلى أنّ دول العدوان تحاول إغراء إيران وحماس وأنصار الله وحزب الله للتخلي عن القضية الفلسطينية.