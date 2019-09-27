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صنعاء - ياسمين الخيامي - هي هي زلة لسان ام خطأ مقصود ومتعمد ..الرئيس يعلن هذا الامر رسميا ويسئ اسائة كبيرة للسعودية ويقدم للحكومة الايرانية هدية لا تقدر بثمن ( نص ما قاله الرئيس )

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن إيران ليست هي من نفذت الهجمات القاسية ضد المنشآت النفطية لشركة "آرامكو" بالسعودية.

وفي رسالة ضمنية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال "أردوغان" "اتهام إيران بالوقوف وراء هجوم أرامكو أمر غير صائب"، وتابع: "يجب الاعتراف بأن هجمات من هذا النطاق نفذت من بعض مناطق اليمن". وجاءت تلك التصريحات خلال لقاء مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements شاهد بالصور كيف باغتت المنطقة العسكرية الثالثة ابو علي الحاكم وصعقت عبد الملك الحوثي واثارت جنون مهدي المشاط (5 صور اثارت رعب كل القيادات الحوثية) -------------------------------------------------------------------------------------------------- وأضاف "أردوغان" أن "تحميل إيران المسؤولية عن الهجوم بشكل مباشر أمر غير صحيح لأن الأدلة لا توثق ذلك بالضبط". كما عبر الرئيس التركي عن "معارضة أنقرة للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران"، موضحًا أن "تركيا وإيران دولتان مجاورتان في المنطقة والعقوبات لم تحل أي شيء". وتشهد العلاقات بين السعودية – وتركيا حالة من التوتر والشد والجذب على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

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