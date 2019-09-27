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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل لحظات ..شخصية عالمية مشهور جدا يقصم ظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويبشر ابناء مصر ان ايام السيسي صارت معدودة ( الاسم + الصورة )

شنت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، هجوما عنيفا على رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي مؤكدة أن اليوم ، الجمعة، هو آخر أيامه في حكم مصر في إشارة لتظاهرات المصريين الغاضبة غدا والمطالبة بعزله.

وسخرت “كرمان” من السيسي في تغريدة لها على تويتر رصدتها (وطن) وخاطبته بلقبه الذي اشتهر بين معارضيه على مواقع التواصل “بلحة” ودونت ما نصه:”اسمع يا بلحة .. يوم الجمعة آخر يوم ، خلاص انتهت حكايتك السمجة وظلك الثقيل على مصر أم البلاد، البقية مجرد تفاصيل”

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اسمع يا بلحة .. يوم الجمعة آخر يوم ، خلاص انتهت حكايتك السمجة وظلك الثقيل على مصر أم البلاد، البقية مجرد تفاصيل.