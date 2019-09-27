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صنعاء - ياسمين الخيامي - امر ملكي عاجل صدر قبل قليل من الملك سلمان بهدية ضخمة لهذه المحافظة اليمنية دون غيرها من المحافظات اثلجت صدور كلل ابنائها ( شاهد صورة للهدية الملكية )

بتوجيهات مباشرة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تم تقديم هدية ضخمة لشرطة محافظة الحديدة اسعدت كل ابنائها

وتسلمت السلطات في محافظة الحديدة 30 سيارة أمنية بكامل أجهزتها للإدارة العامة لشرطة الحديدة مقدمة من السعودية. وحضر عملية التسليم محافظ الحديدة الحسن طاهر، ومدير عام شرطة المحافظة العميد نجيب أحمد ورق، وقائد قوات الأمن الخاصة العقيد صادق عطية. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد بالصور كيف باغتت المنطقة العسكرية الثالثة ابو علي الحاكم وصعقت عبد الملك الحوثي واثارت جنون مهدي المشاط (5 صور اثارت رعب كل القيادات الحوثية) -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements وأعرب المحافظ طاهر عن بالغ تقديره للسعودية لما قدمته لليمن حكومة وشعبا والحديدة بشكل خاص. وقال طاهر إن الأطقم العسكرية ستساهم في حفظ الأمن والاستقرار للمناطق المحررة في مدينة الحديدة، بعد أن نهبت ميليشيات الحوثي كافة المعدات الخاصة بقوات الأمن وكافة الوحدات العسكرية. وأضاف أن المحافظة موعودة بدفعة ثانية ستقدم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام القادمة من أجل تثبيت الأمن والاستقرار في المديريات المحررة لمحافظة الحديدة.

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