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عدن - ياسمين التهامي - في المساجد بالشمايتين عصابة مسلحة ترهب المواطنين

في المساجد بالشمايتين :عصابة مسلحة ترهب المواطنين



جهينة-خاص

قامت عصابة مسلحة بالاعتداء على المواطنين يوم الجمعة مساء 26/9/2019 م في مساجد أديم بالشمايتين بتعز قوامها (15) مسلحا بقيادة كلا من: جلال الصبيحي- فهيم الاعرج- السعودي- مازن بركات.

وقد اكدت مصادر محلية أن المدعو وجدي عبدالرحمن قائد قام باستقدام عصابة خارجة عن القانون مدرجين في قائمة المطلوبين أمنيا في المديرية وأمن المحافظة على متن اربع سيارت، وقامت العصابة المسلحة باستحداث نقطة تفتيش امنية في الشارع العام وباشرت أعمال البلطجة بتفتيش وتعسف المواطنين في الطريق العام لأبناء القرية والقرى المجاورة بالمخالفة للقانون والعرف.

وذكر مصدر مطلع أن سبب هذا الانفلات الأمني قيام وجدي بجلب العصابة للاستقواء على اهل القرية على خلفية نزاع حول أرض قضيتها منظورة لدى المحكمة الابتدائية في الحجرية.

استمرت العصابة بأعمال البلطجة لأكثر من خمس ساعات واستخدمت الرصاص الحي والقنابل الصوتية باتجاه المنازل المأهولة بالنساء والأطفال وكبار السن بشكل عشوائي واعتبر المواطنون ان هذا الهجوم استفزازي للناس الذين تحركوا لمحاصرة المعتدين دفاعا عن أنفسهم وسلامة السكان.

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يذكر أن الأهالي قاموا بإبلاغ الامن الذي تحرك ممثلا بالأمن العام والقوات الخاصة ولم تحرك ساكنا واكتفت بترك الأمور على عواهنها غير مكترة بما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة .

وفي سياق متصل قام الأهالي بإبلاغ الاجهزة الامنية التي وصلت متأخرة الى مسرح العملية واقتادت (15) مسلحا بقيادة - الرائد صفوان الزريقي نائب مدير الأمن وصلاح الشرجبي ضابط والنقيب نشوان الصنوي قائد اطقم القوات الخاصة والملازم سليم عبدالحكيم الاديمي والرقيب محرم الاديمي جندي بالواء الرابع مشاة جبلي.

الحملة الامنية القت القبض على الجناة وقامت باطلاق سراحهم قبل ايصالهم للتحقيق في القضية وتحويلها الى القضاء وتحفظت على زعيم العصابة .

في هذا الصدد ابناء أديم حملوا المسؤلية الكاملة مدير أمن المديرية وكذا قائد القوات الخاصة وفي مقدمتهم مدير عام المديرية .

وناشد المواطنون إحالة جميع المتورطين في الاختلال الامني في حادثة تهريب أفراد العصابة للتحقيق معها ومحاسبتها وفقا للقانون ونشر نتائج التحقيقات للرأي العام بشفافية.

وهدد السكان المحليين في حال عدم استجابة السلطات المحلية البقبض على الجناة وتعويضهم عن الخسائر المادية فإن الخيارات مفتوحة .