شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن: الداخلية المصرية تصدر الآن بيان هام وتعلن عن مفاجأة غير متوقعة .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - طلبت وزارة الداخلية المصرية من المواطنين الالتزام بالنظام العام والقانون، وذلك عشية المظاهرات الحاشدة المرتقبة غدا الجمعة، المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت الداخلية في بيان مقتضب، إنها ستتصدى لأي محاولة لزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي بكل حزم وحسم. جديد الحدث أونلاين: Advertisements ويستعد المصريون للخروج في مظاهرات مليونية حاشدة غدا الجمعة للمطالبة برحيل السيسي، وحث الممثل والمقاول محمد علي مواطني بلاده على الخروج غدا في كل المحافظات، داعيا رجال الأمن والجيش لتجنب مواجهة الشعب.

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